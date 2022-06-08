Lewat KRAS Reborn, Krakatau Steel Perkokoh Fondasi Organisasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Krakatau Steel atau Krakatau Steel Group (KRAS) memperkenalkan strategi transformasi terbaru bertajuk KRAS Reborn.

Inisiatif ini merupakan langkah visioner perusahaan untuk mengonversi dinamika volatilitas global dan disrupsi teknologi menjadi peluang pertumbuhan yang berkelanjutan.

Strategi ini menandai fase krusial bagi perusahaan untuk beranjak dari sekadar bertahan menuju ambisi besar menjadi pemimpin industri baja yang tangguh di kancah global.

Direktur Utama Krakatau Steel, Dr. Akbar Djohan mengatakan momentum ini merupakan titik balik krusial bagi perseroan.

"Kita harus menyadari bahwa Krakatau Steel tidak pernah kehilangan kekuatannya; kami sedang membangkitkan kesadaran kolektif atas kapabilitas besar yang selama ini terpendam. Melalui KRAS REBORN, kami secara resmi meninggalkan pola pikir bertahan dan mulai melangkah dengan mentalitas juara yang berlandaskan pada kolaborasi tanpa batas serta standar kualitas kelas dunia," ujar Dr. Akbar Djohan.

Strategi KRAS REBORN memposisikan energi organisasi dan ketangguhan mental talenta sebagai fondasi utama.

Melalui sinergi Resilient Mindset dan Execution Excellence, setiap insan perusahaan dipacu untuk menghasilkan kinerja optimal di tengah dinamika industri.

Transformasi ini merevolusi SDM menjadi Business-Driven People yang didukung penuh oleh kelincahan organisasi.