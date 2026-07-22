Lewat Panah Kesatria, Pertamina Patra Niaga Bangun Budaya Sadar Bencana 

jpnn.com, INDRAMAYU - PT Pertamina Patra Niaga melalui Integrated Terminal (IT) Balongan memperkuat kontribusinya bagi masyarakat melalui Program Community Involvement & Development (CID).

Salah satunya diwujudkan melalui PANAH KESATRIA atau Pelajar Tangguh, Kembangkan Sekolah Tanggap dan Ceria, yang dirancang untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi potensi bencana

Program ini membekali tenaga pendidik dan peserta didik dengan pengetahuan serta keterampilan kebencanaan guna menjaga keselamatan warga sekolah, keberlangsungan proses pendidikan, serta perlindungan sarana dan prasarana.

PANAH KESATRIA dirancang untuk membekali tenaga pendidik dan peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mengenai risiko bencana.

Penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar kegiatan pendidikan dapat tetap berjalan sekaligus membantu melindungi warga sekolah serta sarana dan prasarana ketika terjadi kondisi darurat.

“Sekolah merupakan ruang penting untuk menanamkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. PANAH KESATRIA merupakan wujud komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendukung lingkungan pendidikan yang lebih aman dan tangguh,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan di UPTD SMPN 1 Balongan, Program ini mencakup Gerakan Bumi Lestari melalui penanaman pohon dan edukasi pengelolaan sampah, Eco School untuk membangun budaya peduli lingkungan dan penerapan prinsip 3R, Duta Tangguh Bencana yang membentuk siswa sebagai agen kesiapsiagaan, Immediate Crisis Responses untuk meningkatkan kemampuan merespons kondisi darurat secara cepat dan tepat, serta replikasi program agar praktik baik dapat diterapkan di sekolah lain.

“Rangkaian kegiatan PANAH KESATRIA dirancang agar pengetahuan kebencanaan dapat diterapkan dalam keseharian di sekolah. Dengan bekal tersebut, warga sekolah diharapkan semakin mampu mengenali risiko, merespons kondisi darurat, dan membagikan praktik baik kepada lingkungan yang lebih luas,” sebut Kitty.