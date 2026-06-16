Lexar Rayakan Antusiasme Fan Sepak Bola Lewat AFA Elite Legends Series

jpnn.com, JAKARTA - Lexar, brand global terkemuka dalam solusi memori dan penyimpanan, meluncurkan seri penyimpanan resmi AFA, yang dibuat melalui kerja sama dengan Argentine Football Association (AFA).

Sebagai mitra resmi Tim Nasional Sepak Bola Argentina, Lexar mengembangkan Elite Legends Series terbaru untuk merayakan komitmen bersama terhadap performa, ketangguhan, dan keunggulan di bawah tekanan.

Terinspirasi dari warisan juara Argentina, koleksi ini memadukan semangat sepak bola dengan 30 tahun keahlian Lexar dalam teknologi penyimpanan, menghadirkan rangkaian produk yang dirancang untuk menangkap, memindahkan, dan melindungi setiap momen penting.

Secara resmi dilisensikan oleh AFA, koleksi ini menampilkan desain khusus yang terinspirasi dari warna ikonik biru-putih Argentina dan nomor legendaris 10. Produk pilihan juga hadir dalam kemasan premium resmi dengan paket eksklusif yang mencakup portable SSD khusus, kabel USB-C to C dengan adaptor USB-C to USB-A, serta kartu koleksi.

Produk terbaru meliputi Lexar SL500 Portable SSD Elite Legends Series, Lexar Air Portable SSD Elite Legends Series, serta Lexar Solid State Dual Drive D500 USB 3.2 Gen 1 Type-C Elite Legends Series.

SL500 Portable SSD Elite Legends Series menghadirkan kecepatan baca hingga 2000MB/s dan kecepatan tulis hingga 1800MB/s dengan desain metal yang ramping dan tahan lama, menjadikannya sangat cocok bagi videografer, kreator, dan penggemar dalam menangkap momen sepak bola yang bergerak cepat.

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Dukungan untuk iPhone ProRes, perekaman video mirrorless, serta mobile backup melalui aplikasi Lexar juga menjadikannya pilihan praktis untuk menyimpan rekaman pertandingan dan konten saat bepergian.

Air Portable SSD Elite Legends Series menawarkan kapasitas besar dalam desain ultra-ringan, dengan kecepatan hingga 400MB/s², mobile backup otomatis³, perlindungan jatuh dari ketinggian hingga 2 meter, serta pengaturan suhu optimal? untuk penggunaan sehari-hari yang andal.