Lexus LX600, LX500d, hingga Toyota Land Cruiser 300 Ditemukan Bermasalah
jpnn.com - Di pasar SUV mewah, reputasi ketangguhan sering jadi alasan utama pemasaran. Oleh karena itu, kabar recall yang melibatkan lini flagship Lexus dan Toyota cukup menyita perhatian.
Melalui pengajuan resmi ke otoritas setempat, Lexus Australia menarik kembali 589 unit LX500d dan LX600 produksi 2025–2026.
Sementara itu, saudara dekatnya—Land Cruiser 300 Series—ikut terdampak dalam jumlah jauh lebih besar.
Toyota Motor Company Australia mencatat 11.020 unit harus menjalani prosedur serupa.
Sumber masalah berasal dari komponen solenoid pada transmisi otomatis 10-percepatan.
Komponen berfungsi mengatur perpindahan gigi melalui sistem elektronik.
Dalam kondisi tertentu, kegagalan solenoid berpotensi membuat unit kontrol transmisi gagal mengirim sinyal kesalahan ke ECU mesin.
Efeknya bukan sekadar perpindahan gigi terasa aneh. Pabrikan mengakui ada risiko putaran berlebih pada gigi tertentu yang dapat merusak transmisi.
