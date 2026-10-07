Lexyndo Hakim Apresiasi Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026

jpnn.com - Sekretaris CdM Lexyndo Hakim menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim bulu tangkis Indonesia serta PBSI atas prestasi di Asian Games 2026.

Pria yang akrab disapa Dodo itu menilai Ketua Umum PBSI Fadil Imran dan Wakil Ketua Umum I yang juga Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat telah bekerja keras untuk mewujudkan target medali pada ajang multievent olahraga di Asia tersebut.

Pada kesempatan kali ini, Lexyndo hadir mewakili Chef de Mission (CdM) Todotua Pasaribu dalam acara tasyakuran yang digelar di Pelatnas Cipayung, Rabu (7/10).

"Semua pihak yang ikut mengambil peran dalam perjuangan atlet bulu tangkis meraih medali diberikan apresiasi berupa bonus uang dan barang. Ini menjadi salah satu contoh keteladanan dari pemimpin organisasi," ujar Lexyndo.

Tim CdM mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mendampingi kontingen bulu tangkis Indonesia saat berlaga di Asian Games 2026.

Lexy mengajak seluruh elemen bulu tangkis Indonesia menjaga semangat juara yang telah ditunjukkan di Asian Games 2026 hingga Olimpiade Los Angeles 2028.

"Pesannya ialah terus berjuang, terus menginspirasi, dan terus berlatih untuk Merah Putih," ungkap pria yang juga menjadi Sekjen Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) itu.

"Mari bersama-sama menjaga semangat juara ini. Teruskan energi positif ini dalam setiap laga dan pertandingan yang diikuti Indonesia," ujarnya.