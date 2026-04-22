Lexyndo Hakim Kembali Pimpin Perbasi DKI Jakarta, Janji Sapu Bersih Emas di PON 2028

Lexyndo Hakim saat menghadiri Musda Perbasi DKI Jakarta, Rabu (22/4) di Gedung Dispora DKI Jakarta. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DPD Perbasi DKI Jakarta akan kembali dipimpin oleh Lexyndo Hakim untuk masa kepengurusan 2026–2030.

Lexy -sapaan akrab Lexyndo- kembali mendapatkan mandat dalam Musda Perbasi DKI Jakarta, Rabu (22/4), setelah sebelumnya sukses menjalankan roda kepemimpinan di basket ibu kota pada edisi 2022–2026.

Tidak main-main Lexyndo mendapatkan dukungan penuh dari pengurus kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.

Satu suara lainnya didapatkan Lexy dari pengurus Kabupaten Kepulauan Seribu yang menggenapi menjadi enam dukungan.

Dengan amanah yang diberikan membuat pria yang pernah menjabat sebagai Sekjen Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) tersebut, berupaya kembali untuk menjaga supremasi basket Jakarta.

Sepanjang kepengurusan sebelumnya beberapa program DPD Perbasi DKI Jakarta berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan event level Kejurkot hingga prestasi di PON 2021 dan 2024.

Kesuksesan program yang telah dijalankan sebelumnya menjadi pemacu untuk kepengurusan mendatang yang lebih baik.

“Kami konsisten dalam penyelenggaraan kejuaraan antarkota (Kejurkot) dan kejuaraan antarkabupaten (Kejurkab).”

