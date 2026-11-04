LFW Season III Raih Guinness World Records

jpnn.com, JAKARTA - Industri kreatif dan manufaktur Labdanation Fashion Week (LFW) Season III meraih Guinness World Records melalui peragaan 67 busana tekstil bersertifikasi keberlanjutan, yang mengusung tema Threads of Legacy di Sunset Mandala Stage, Sira Village, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.

"Pencapaian rekor dunia Guinness di Labdanation Fashion Week membuktikan bahwa produk dan karya anak bangsa dengan standar kualitas serta proses yang berkelanjutan, mampu berdiri sejajar di kancah global," ujar pimpinan PT Arfia Megah, Benjamin Bambang Juwono.

"Semangat inilah yang juga kami adopsi dan terapkan di Arfia Megah, baik melalui Divisi Kesehatan maupun lini produk Elsozo Group untuk senantiasa menghadirkan inovasi produk yang tidak hanya unggul secara komersial, tetapi juga aman, berkualitas tinggi, dan berstandar internasional," imbuhnya.

Pimpinan PT Arfia Megah, Irna Juwono menambahkan kolaborasi lintas sektor dan perhatian terhadap detail kualitas produksi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan konsumen jangka panjang di era modern.

Sebagaimana informasi, ajang LFW Season III yang diinisiasi oleh PT Labda Anugerah Tekstil menyoroti pentingnya proses produksi yang ramah lingkungan, perlindungan sumber daya manusia, serta kontribusi nyata bagi ekonomi sirkular.

Nilai-nilai sinergi dan standar mutu tanpa kompromi inilah yang sejalan dengan visi pengembangan bisnis Arfia Megah di bawah kepemimpinan Benjamin Bambang Juwono.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan bisnis, kesehatan, dan produk inovatif, Arfia Megah terus memperkuat posisinya sebagai pelaku industri yang adaptif terhadap standar global.

Melalui kaji banding dan partisipasi aktif dalam ajang berkaliber internasional seperti di Bali ini, Arfia Megah optimistis bisa terus meracik strategi ekspansi bisnis yang progresif, memperluas jejaring B2B, serta memberikan nilai tambah terbaik bagi mitra dan konsumen di seluruh Indonesia.(chi/jpnn)