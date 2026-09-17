Libas Nepal, Timnas Voli Putri Indonesia Lulus dari Fase Grup Asian Games 2026

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia memastikan tiket ke babak berikutnya pada Asian Games 2026 setelah meraih kemenangan atas Nepal.

Berlaga di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Aichi, Kamis (17/9/2026), Medi Yoku dan kolega menang tiga set langsung dengan skor 3-0 (25-12, 25-21, 25-20).

Jalannya Pertandingan

Pada laga ini, pelatih Marcos Sugiyama menurunkan sejumlah pemain terbaiknya, seperti Medi Yoku, Khanza Putri Yansi, Arneta Putri Amelian, Ersandrina Devega, Chelsa Berliana, Maradanti Namira Tegariani, serta libero Indah Guretno.

Sejak awal pertandingan, tim peraih medali perunggu SEA Games 2025 itu langsung tampil agresif. Indonesia pun mampu mengamankan gim pertama dengan skor telak 25-12.

Memasuki gim kedua, Nepal mulai memberikan perlawanan. Permainan menyerang Niruta Thagunna dan Usha Bhandari membuat pertahanan Indonesia beberapa kali kesulitan.

Tim asuhan Jagdish Prasad Bhatta bahkan sempat membuka peluang untuk mencuri gim kedua. Namun, Indonesia mampu kembali menemukan ritme permainan pada poin-poin akhir dan menutup set dengan kemenangan 25-21.

Pada gim ketiga, Marcos Sugiyama mulai melakukan rotasi dengan memberikan kesempatan bermain kepada Geofanny Eka, Putri Agustin, hingga Ajeng Nur Cahaya.

Meski melakukan perubahan komposisi pemain, performa Indonesia tetap terjaga. Skuad Garuda Pertiwi akhirnya menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 25-20.