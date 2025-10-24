menu
Libas Selangor FC, Persib Bandung Makin Perkasa, Bojan Hodak Justru Beri Peringatan

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung makin menunjukkan dominasinya di pentas AFC Champions League Two 2025/26 setelah menundukkan Selangor FC.

Duel Persib vs Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam WIB, berakhir dengan skor 2-0.

Persib Makin Perkasa

Dua gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Adam Alis Setyano pada menit ke-29 dan Andrew Jung (66') melalui titik putih.

Hasil ini sekaligus memperkokoh posisi Persib di puncak klasemen sementara Grup G dengan raihan tujuh poin dari tiga pertandingan.

Pelatih Perisb Bojan Hodak menilai hasil tersebut merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang tampil disiplin sejak awal laga.

"Kami layak menang. Kami bermain sangat baik di 30 menit pertama dan mampu mengendalikan permainan."

"Setelah unggul, lawan mencoba menekan, tetapi para pemain bertahan dengan baik," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Peringatan dari Bojan Hodak

Meski puas dengan hasil yang diraih, Hodak tetap memberikan warning kepada anak asuhnya.

