Libatkan 12 Seniman, Purana 17: Renjana Perca Merayakan Kemerdekaan Berkarya

jpnn.com, JAKARTA - Purana, rumah mode dan gaya hidup kontemporer Indonesia, secara resmi mengumumkan inisiatif kebudayaan peringatan ulang tahun ke-17 bertajuk 'Purana 17: Renjana Perca'.

Gerakan sekaligus dalam rangka menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia itu berlangsung di Main Atrium East Mall, Grand Indonesia, Jakarta dari 14 hingga 23 Agustus 2026.

Purana 17: Renjana Perca bukan sekadar perhelatan temporer, melainkan sebuah gerakan kebanggaan nasional (nation-pride movement) menuju ekonomi sirkular, sejalan dengan paradigma sustainable luxury yang saat ini menjadi standar utama di industri kreatif Eropa.

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Mengusung semangat Hari Kemerdekaan dengan merayakan Kemerdekaan Berkarya bagi para seniman tanah air, gerakan ini berakar dari warisan kolaborasi selama 17 tahun.

Founder & CCO Purana Nonita Respati tidak pernah berjalan sendirian, melainkan senantiasa merangkul para seniman dari berbagai penjuru Nusantara untuk melestarikan kekayaan budaya, flora, fauna, lingkungan, serta narasi Indonesia ke dalam motif khas Purana .

Adapun 12 seniman kolaborator yang bersatu dalam gerakan ini, mulai dari talenta muda berbakat yang kini telah menjadi nama-nama besar di kancah seni hingga maestro legendaris seperti Sutjipto Adi, merupakan para sahabat karya yang telah bekerja sama secara erat dalam deretan koleksi Purana selama 17 tahun terakhir .

Berlokasi di dalam ruang arsitektur 100% kardus daur ulang karya DusDukDuk dan seniman spasial Arief Susanto, gerakan tersebut dirancang untuk meninggalkan hampir nol limbah area sekaligus menyulut kebiasaan sirkular yang terus berlanjut dan diadopsi oleh komunitas yang lebih luas di seluruh Indonesia .

Agenda utama saat konferensi pers pembukaan adalah demonstrasi langsung pengolahan limbah botol plastik menjadi serat kain siap pakai (Waste-to-Weave) oleh Founder & CCO Purana, Nonita Respati.