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Libatkan 120 Talenta Indonesia Selama 5 Tahun Produksi, RIFTSTORM Diluncurkan Secara Global

Libatkan 120 Talenta Indonesia Selama 5 Tahun Produksi, RIFTSTORM Diluncurkan Secara Global
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Melibatkan lebih dari 120 talenta Indonesia selama hampir lima tahun, RIFTSTORM menjadi salah satu proyek pengembangan game terbesar yang pernah dijalankan studio Indonesia. Foto: Dok. RIFTSTORM

jpnn.com, JAKARTA - Gim buatan Indonesia, RIFTSTORM, resmi diluncurkan secara global melalui Steam Early Access pada Selasa (11/8/2026).

Permainan yang dikembangkan oleh Confiction Labs bersama Agate sebagai co-development partner itu telah melewati proses produksi selama hampir lima tahun.

Menariknya, proyek tersebut melibatkan lebih dari 120 talenta Indonesia dalam berbagai tahap pengembangan.

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RIFTSTORM merupakan gim aksi multiplayer kooperatif yang mengajak pemain menghadapi ancaman supranatural dengan berbagai karakter, senjata, dan kemampuan unik.

Sebelum masuk Steam Early Access, RIFTSTORM telah melalui berbagai tahap pengujian. Gim tersebut diikuti lebih dari 22.000 pemain dari 110 negara dalam Public Pre-Alpha kedua.

RIFTSTORM juga sempat berada di posisi pertama Global Trending Free di Steam selama tiga hari berturut-turut pada Oktober 2024.

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CEO Agate Shieny Aprilia mengatakan proyek tersebut menjadi kesempatan untuk mempertemukan talenta Indonesia di dalam negeri dengan profesional diaspora.

“RIFTSTORM memberikan kesempatan langka untuk menyatukan developer berbakat di Bandung dengan profesional diaspora Indonesia di berbagai negara dalam satu proyek besar dan menantang,” ujar Shieny Aprilia.

Gim buatan Indonesia, RIFTSTORM, resmi diluncurkan secara global melalui Steam Early Access pada 11 Agustus 2026.

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