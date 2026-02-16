menu
Libatkan 250 UMKM, Perayaan Imlek di Sam Poo Kong Berlangsung Meriah

Perayaan Imlek 2577 Kongzili atau Imlek Vaganza 2026 di Klenteng Agung Sam Poo Kong berlangsung meriah, Minggu (16/2) malam. Foto: Pemkot Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Perayaan Imlek 2577 Kongzili atau Imlek Vaganza 2026 di Klenteng Agung Sam Poo Kong berlangsung meriah, Minggu (16/2) malam.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengatakan perayaan Imlek menjadi simbol kuat harmoni dan keberagaman di Kota Semarang.

Agustina menyampaikan bahwa Sam Poo Kong yang telah berdiri lebih dari 600 tahun menjadi salah satu ikon sejarah sekaligus pusat kebudayaan dan pariwisata di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.

“Sam Poo Kong adalah kekayaan Kota Semarang. Banyak festival digelar di sini dan semuanya menjadi daya tarik wisata, bahkan hingga mancanegara,” ujarnya.

Dia mengungkapkan tahun depan Kota Semarang direncanakan menjadi tuan rumah perayaan Imlek Nasional.

Oleh karena itu itu, seluruh elemen masyarakat diminta bersiap dan meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk pelaku UMKM.

Pada ajang Imlek Vaganza tahun ini, sebanyak 250 pedagang UMKM dilibatkan.

Agustina menyebut perputaran ekonomi selama acara berlangsung sangat terasa. Ini terlihat dari antusiasme pengunjung dan dagangan yang laris terjual.

