Libatkan 27 Seniman, SBY Art Community Gelar Pameran Lukisan

jpnn.com, JAKARTA - SBY Art Community (SAC) menggelar pameran lukisan dengan tema Art for Peace and a Better Future: Collaboration.

Art For Peace and a Better Future diadakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-499.

Pameran tersebut berlangsung pada 18 hingga 30 Agustus 2026 di Galeri Emiria Soenassa dan Oesman Effendi, Taman Ismail Marzuki Jakarta.

Baca Juga: Gubernur Melki Laka Lena Jadikan Pameran Pembangunan NTT Wadah Donasi Gempa Flores

Ketua Koordinator Pameran SAC 2026 Letjen (Purn) Ediwan Prabowo mengatakan tema perdamaian dan cita cita akan dunia yang lebih baik dipilih sebagai fokus utama untuk merespons dinamika global dan kebutuhan akan solidaritas.

“Kami berharap pameran ini dapat menjadi inspirasi sosial, memperkuat semangat kebersamaan, dan menumbuhkan optimisme masa depan yang lebih baik,” ungkap Ediwan.

“Hal ini sesuai dengan visi Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin senantiasa menyuarakan perdamaian dan dunia yang lebih baik melalui seni terutama seni lukis”, lanjutnya.

Art for Peace and a Better Future: Collaboration ini merupakan tema pameran kedua sejak dibentuknya badan SBY Art Community (SAC) oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SAC mempunyai visi mewujudkan komunitas sebagai wadah untuk menyuarakan perdamaian, inklusivitas dan pelestarian lingkungan lewat seni terutama seni lukis.