Libatkan 9 Kolaborator, Whisnu Santika Bawa Sisi Lain dalam Album Map Of Feelings

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus produser musik, Whisnu Santika meluncurkan sebuah album yang berjudul Map Of Feelings.

Selama ini musik elektronik menjadi bahasa yang Whisnu Santika gunakan untuk mengajak orang bergerak, berpesta, dan merasakan energi dari setiap produksi. Namun di balik dentuman tersebut, ada cerita-cerita yang selama ini belum banyak terdengar.

"Karena album ini dari berbagai cerita, rasa, emosi. Dari setiap lagu beda-beda cerita, terhubung dalam satu peta perasaan, 90 persen cerita pribadi yang mungkin relate sama banyak orang," kata Whisnu Santika di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan pada Rabu (26/8).

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Lewat debut album Map Of Feelings, Whisnu Santika memilih membuka sisi lain dirinya. Kali ini, dia tidak hanya berbicara lewat beat, tetapi juga lewat lirik, cerita, rasa, dan emosi.

Map Of Feelings menjadi sebuah ruang bagi Whisnu untuk mengeksplorasi cara baru dalam bercerita. Alih-alih menjadikan musik sebagai sekadar pengalaman untuk berdansa, album ini membawa dance music ke wilayah yang lebih personal. Setiap lagu menjadi bagian dari perjalanan emosi, dengan lirik sebagai medium untuk menyampaikan cerita yang lebih dekat dengan pendengarnya.

"Aku merasa harus bikin sesuatu hal yang baru, bukan pindah genre, tetapi ini sisi lain Whisnu Santika," jelasnya.

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Demi menerjemahkan cerita tersebut, Whisnu Santika mengajak sembilan kolaborator dari berbagai latar musik, yaitu Ari Lesmana, Enau, Judika, Ifan Seventeen, Nuca, Rossa, Maul Ibrahim (Perunggu), dan Fanny Soegi.

Masing-masing membawa karakter vokal, perspektif, serta pengalaman yang berbeda ke dalam dunia musik Whisnu Santika.