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Libatkan Dokter Spesialis Anak, NHM Peduli Perkuat Penanganan Stunting di Lingkar Tambang

Libatkan Dokter Spesialis Anak, NHM Peduli Perkuat Penanganan Stunting di Lingkar Tambang
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PT Nusa Halmahera Minerals melalui program NHM Peduli dengan melibatkan dokter spesialis anak kembali melakukan skrining kesehatan terhadap anak dan balita yang masih berada dalam kategori stunting di lima kecamatan wilayah lingkar tambang Kabupaten Halmahera Utara. Foto: Dokumentasi NHM

jpnn.com, HALMAHERA UTARA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui program NHM Peduli kembali melakukan skrining kesehatan terhadap anak dan balita yang masih berada dalam kategori stunting di lima kecamatan wilayah lingkar tambang Kabupaten Halmahera Utara, yakni Kao Barat, Kao Utara, Kao, Malifut, dan Kao Teluk.

Kegiatan yang telah berlangsung dalam dua tahap, yakni tahap I pada 24 April 2026 dan tahap II pada 11–13 Agustus 2026, serta masih akan berlanjut ke tahap III ini merupakan tindak lanjut hasil analisis intervensi gizi yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara terhadap program NHM Peduli.

Untuk memperoleh pemeriksaan yang lebih komprehensif, NHM Peduli melibatkan dokter spesialis anak guna mengidentifikasi kondisi kesehatan, penyakit bawaan, maupun faktor genetik yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

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Ketua Program Stunting NHM Peduli Munir Radjabessy mengatakan skrining dilakukan untuk memastikan anak dan balita mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

“Kegiatan skrining ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini risiko stunting pada anak dan balita, sehingga mereka dapat memperoleh intervensi yang tepat dan efektif untuk mencegah maupun menanggulanginya,” kata Munir.

Sebanyak 29 anak dan balita menjalani skrining.

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Jumlah tersebut terdiri atas 20 anak yang telah terdata dalam intervensi tahap pertama dan kedua, empat anak tambahan yang ditemukan memiliki kelainan, serta lima anak kategori stunting berdasarkan permintaan masyarakat.

Sebelumnya, NHM Peduli telah melakukan intervensi terhadap 95 anak dan balita stunting.

NHM Peduli melanjutkan skrining kesehatan anak dan balita stunting dengan melibatkan dokter spesialis anak

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