Libatkan Fajar Sadboy, Dudung Abdurachman Rilis Lagu Religi

jpnn.com, JAKARTA - Purnawirawan Jenderal Dudung Abdurachman kembali menunjukkan kiprah di dunia musik religi melalui peluncuran lagu terbaru, Jangan Lupa Berdoa.

Karya tersebut hadir sebagai pesan bagi masyarakat serta generasi muda untuk senantiasa memperkuat doa dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam Jangan Lupa Berdoa, Dudung menggandeng sejumlah kolaborator yang sudah dikenal luas publik, khususnya di media sosial.

Dia bekerja sama dengan Fajar Sadboy, Jibon Pablo's, dan Ucox Bongax untuk membawakan pesan dalam lagu tersebut.

NMenurutnya, inspirasi lagu Jangan Lupa Berdoa tersebut lahir dari pengalaman batin.

Dudung mengungkapkan lirik lagu ditulis berdasarkan keprihatinannya terhadap serangkaian bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra, beberapa waktu lalu.

Melalui lirik lagu, Dudung ingin menyampaikan pesan manusia harus selalu ingat kepada Sang Pencipta, terutama saat menghadapi ujian hidup.

Dia memandang doa sebagai kekuatan utama yang bisa memberikan ketenangan bagi siapa pun yang melantunkannya.