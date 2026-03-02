menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Libatkan Fajar Sadboy, Dudung Abdurachman Rilis Lagu Religi

Libatkan Fajar Sadboy, Dudung Abdurachman Rilis Lagu Religi

Libatkan Fajar Sadboy, Dudung Abdurachman Rilis Lagu Religi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Purnawirawan Jenderal Dudung Abdurachman bersama Fajar Sadboy dan tokoh yang terlibat dalam lagu Jangan Lupa Berdoa. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Purnawirawan Jenderal Dudung Abdurachman kembali menunjukkan kiprah di dunia musik religi melalui peluncuran lagu terbaru, Jangan Lupa Berdoa.

Karya tersebut hadir sebagai pesan bagi masyarakat serta generasi muda untuk senantiasa memperkuat doa dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam Jangan Lupa Berdoa, Dudung menggandeng sejumlah kolaborator yang sudah dikenal luas publik, khususnya di media sosial.

Baca Juga:

Dia bekerja sama dengan Fajar Sadboy, Jibon Pablo's, dan Ucox Bongax untuk membawakan pesan dalam lagu tersebut.

NMenurutnya, inspirasi lagu Jangan Lupa Berdoa tersebut lahir dari pengalaman batin.

Dudung mengungkapkan lirik lagu ditulis berdasarkan keprihatinannya terhadap serangkaian bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Melalui lirik lagu, Dudung ingin menyampaikan pesan manusia harus selalu ingat kepada Sang Pencipta, terutama saat menghadapi ujian hidup.

Dia memandang doa sebagai kekuatan utama yang bisa memberikan ketenangan bagi siapa pun yang melantunkannya.

Purnawirawan Jenderal Dudung Abdurachman merilis lagu religi terbaru, Jangan Lupa Berdoa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI