Libatkan Fotografer Olahraga, Biore UV Athlizm Hadirkan Kampanye Kesehatan Kulit

jpnn.com, JAKARTA - Biore UV Athlizm menghadirkan kampanye kesehatan kulit melalui Project UVisible bertajuk Fear No Sun.

Dengan melibatkan fotografer olahraga, visual overexposed digunakan untuk mengilustrasikan paparan sinar ultraviolet (UV) yang tidak terlihat oleh mata.

Meski tidak kasat mata, sinar UV tetap dapat mencapai kulit selama beraktivitas di luar ruangan, termasuk ketika cuaca mendung.

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"Fotografi sudah menjadi bagian dari pengalaman berolahraga bagi banyak anak muda. Kami melihat medium ini punya potensi untuk menyampaikan informasi yang mungkin jarang mereka pikirkan saat sedang menikmati aktivitas outdoor, termasuk tentang paparan sinar UV," ujar Michaela Thalita Brand Manager Biore Face.

Di tengah tren olahraga yang semakin terhubung dengan media sosial, informasi mengenai perlindungan kulit bisa hadir melalui berbagai medium yang dekat dengan keseharian anak muda.

Namun, kesadaran terhadap paparan UV juga perlu diikuti dengan kebiasaan sehari-hari, seperti menggunakan sunscreen sebelum beraktivitas dan mengaplikasikannya kembali sesuai kebutuhan.

Dengan begitu, menikmati olahraga outdoor tidak hanya tentang menjaga kebugaran dan mengabadikan momen, tetapi juga memahami cara melindungi kulit selama beraktivitas di bawah matahari.(chi/jpnn)