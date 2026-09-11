Libatkan Generasi Muda, Sumalindo Hutani Jaya Sosialisasikan Pencegahan Karhutla

jpnn.com, KUTAI KARTANEGARA - PT Sumalindo Hutani Jaya memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada siswa SMA Negeri 2 Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai bahaya karhutla sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan.

Tim Fire PT Sumalindo Hutani Jaya menjelaskan sejumlah faktor yang dapat memicu kebakaran, dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan, serta langkah-langkah sederhana untuk mencegah munculnya sumber api.

Para siswa antara lain diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, bermain api di kawasan kering, maupun membakar sampah dan lahan tanpa pengawasan.

Kepala SMA Negeri 2 Marangkayu Sri Ningsih mengatakan edukasi mengenai karhutla penting karena persoalan tersebut dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Edukasi seperti ini sangat bermanfaat bagi peserta didik karena mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga memahami bahwa mereka memiliki peran dalam menjaga lingkungan,” ujar Sri dalam keterangannya dikutip Jumat (11/9).

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Menurut dia, sekolah mempunyai peran dalam membentuk kepedulian generasi muda terhadap lingkungan. Pengetahuan yang diperoleh siswa diharapkan juga dapat diteruskan kepada keluarga maupun lingkungan tempat tinggal mereka.

“Anak-anak bisa menjadi agen perubahan. Apa yang mereka pelajari hari ini dapat mereka sampaikan kembali kepada orangtua, keluarga, dan teman-temannya. Dengan begitu, pesan pencegahan karhutla dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas,” kata dia.