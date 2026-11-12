Libatkan Juri Internasional, Kejurnas FYBI 2026 Lahirkan Juara Baru

jpnn.com, TANGERANG - Federasi Youth Band Indonesia (FYBI) sukses menggelar ajang bergengsi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) FYBI 2026.

Kompetisi berskala nasional ini secara resmi dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Pusat FYBI, Bapak Hermanto, S.T., dengan didampingi oleh Ketua Harian PP FYBI Irawan Aquaranto, S>T., M.M., jajaran Pengurus KORMI Provinsi Banten, KORMI Kota Tangerang, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Tangerang, Dr. Kaonang, S.Sos, M.M., beserta seluruh dewan juri yang bertugas.

Kejurnas FYBI 2026 mencatatkan antusiasme yang luar biasa dengan diikuti oleh 42 tim dan 83 peserta individual.

Ribuan talenta berbakat ini datang mewakili 9 provinsi di Indonesia, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo.

Demi menjaga integritas dan mendongkrak kualitas kompetisi ke level dunia, FYBI secara khusus menjalin kolaborasi strategis dengan menghadirkan juri internasional.

Kehadiran tim penilai global ini menjalin kerja samadengan Malaysia International Youth Marching Band Competition di bawah naungan Persatuan Kesenian Malaysia.

Secara keseluruhan, penilaian dilakukan secara ketat dan profesional oleh 8 orang juri internasional asal Malaysia tersebut, berkolaborasi dengan 2 orang juri Malaysua Aliff Iskandar dan Khairil Assary dengan Ketua Dewan Juri, Adi Junimon Noer.

Juara Umum Kejurnas FYBI 2026 di masing-masing kategori pun telah diumumkan.