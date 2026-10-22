Libatkan Mazaiya, DRIVE Rilis Versi Baru Katakanlah

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik DRIVE merilis ulang lagu Katakanlah yang pernah dirilis pada 2010 silam.

Lagu versi baru ini dibuat berbeda dari versi aslinya, diaransemen ulang dengan instrumen piano yang dominan ditambah strings-trio (cello, viola dan violin).

“Merubah aransemen memang sudah menjadi kebiasaan rutinnya DRIVE sejak lama. Hampir semua lagu hits saya pernah rubah aransemennya, bahkan ada lagu yang lebih dari dua kali perubahan. Itu sebenarnya kami lakukan demi kepentingan live performance, dan menarik juga dibuat jadi rilisan," ungkap gitaris DRIVE, Bhusdeq.

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Merilis ulang lagu Katakanlah secara independen, DRIVE mengajak seorang musisi muda berbakat bernama Mazaiya.

Musisi yang piawai bermain gitar dan drum ini sudah memulai debut di industri musik profesional pada saat berusia 14 tahun.

“Di lagu ini saya terpikir untuk mengajak Mazaiya, seorang musisi muda yang kariernya sudah lama saya pantau di Instagram. Karakter vokal Mazaiya cocok dan dia punya musikalitas yang oke banget. Pas kami ajak workshop di studio, dia nyanyi duet dengan Axl. Di situ kami sepakat buat lagu ini dengan aransemen yang sederhana, yang dominan dengan piano," jelas Bhusdeq.

Selain piano-version, nantinya DRIVE juga akan merilis lagu Katakanlah dengan versi band, seperti yang biasa dibawakan saat manggung.

Kini lagu Katakanlah (Piano Version) dari DRIVE dan Mazaiya sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik. (ded/jpnn)