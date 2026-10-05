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Libatkan Pakar dan AI, Wardah Hadirkan Skin Longevity Clinic

Libatkan Pakar dan AI, Wardah Hadirkan Skin Longevity Clinic
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ParagonCorp menghadirkan pameran interaktif Wardah Skin Longevity Clinic di Spac8 Ashta, Jakarta. Foto: Tim Wardah

jpnn.com, JAKARTA - ParagonCorp menghadirkan pameran interaktif Wardah Skin Longevity Clinic di Spac8 Ashta, Jakarta, pada 29 September - 6 Oktober 2026.

Event ini mengombinasikan skin science dan lifestyle science melalui rangkaian Wardah Skin Longevity Protocol.

Tren gaya hidup sehat membuat pemahaman masyarakat tentang kesehatan kulit ikut bergeser untuk jangka panjang.

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Deputy CEO ParagonCorp Sari Chairunnisa mengungkapkan kesehatan kulit kerap terabaikan ketika berhadapan dengan aktivitas harian yang padat.

"Tanpa banyak kita sadari, kulit ikut menjalani semuanya bersama kita," kata Sari Chairunnisa.

Melalui pendekatan skin exposome science, Wardah menerjemahkan hubungan antara gaya hidup dan kondisi kulit ke dalam tiga pilar utama, yakni pola tidur, stres, nutrisi, aktivitas fisik, serta paparan lingkungan.

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Ketiga pilar utama tersebut dijabarkan melalui MOVE untuk aktivitas fisik dan kesehatan metabolik, EAT untuk nutrisi dan gut-skin axis, serta REST yang mengkaji siklus tidur dan brain-skin axis terkait stres.

Skin Longevity Expert, Founder Dryd Clinic & Medical Lead Soulbox Recharge Yusri Dinuth menjelaskan perbedaan antara rentang hidup (lifespan) dan kualitas hidup (healthspan). 

ParagonCorp menghadirkan pameran interaktif Wardah Skin Longevity Clinic di Spac8 Ashta, Jakarta.

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