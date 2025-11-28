Libatkan Petani dan Perempuan Lokal, AIA Konservasi Lahan di Leuser

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA FINANCIAL (AIA) menegaskan komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim dan pemberdayaan masyarakat melalui program unggulan, Penanaman Pohon “AIA Sehat Untuk Negeri”.

Sejak diluncurkan pada 2023, inisiatif ini telah berhasil menanam lebih dari 40 ribu pohon yang tersebar di lima provinsi di Indonesia.

Upaya restorasi ekosistem ini diperkirakan mampu menyerap 465 ton karbon per tahun, memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan global.

"Program AIA Sehat Untuk Negeri dirancang untuk menciptakan dampak positif yang holistik dan berkelanjutan di berbagai sektor," kata Chief Marketing Officer AIA, Kathryn Parapak, Jumat (28/11).

Program ini memiliki dampak lingkungan melalui restorasi ekosistem melalui rehabilitasi hutan, penyediaan habitat alami bagi spesies, serta estimasi penyerapan karbon sebesar 465 ton/tahun.

Di sisi sosial ditandai dengan keterlibatan aktif komunitas lokal sejak dini, penguatan kohesi sosial, transfer pengetahuan melalui pelatihan budidaya, serta partisipasi perempuan sebagai ranger dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan.

"Dari sisi ekonomi dengan adanya pendapatan tambahan bagi 10 petani atau manajer lokal, manfaat tidak langsung bagi sekitar 800 warga desa melalui peningkatan hasil tanaman produktif, serta peluang usaha baru berbasis ekologi," ujarnya.

Sebagai bagian dari pengembangan program, AIA kini memperluas jangkauan dampaknya melalui kolaborasi strategis dengan Sejauh Mata Memandang.