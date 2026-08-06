Libatkan RAN, SAFF & Co. Hadirkan The Postojna Project

jpnn.com, JAKARTA - SAFF & Co. kembali menghadirkan eksplorasi terbaru melalui koleksi Extrait de Parfum Postojna.

Koleksi tersebut terinspirasi oleh fenomena blue hour, momen singkat saat langit berpendar biru sebelum matahari terbit yang menghadirkan nuansa segar sekaligus menandai awal yang baru.

Menggandeng grup musik RAN sebagai muse, SAFF & Co. menerjemahkan cerita di balik Postojna ke dalam pengalaman multisensori bertajuk The Postojna Project yang berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Fashion Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta.

Melalui instalasi imersif yang memadukan aroma, visual, musik, dan berbagai aktivitas interaktif, SAFF & Co. mengajak pengunjung memasuki dunia Postojna dengan pengalaman multisensori yang lebih utuh, sehingga setiap lapisan cerita di balik Postojna dapat dirasakan secara langsung, melampaui sekadar pengalaman menikmati aroma.

Selama exhibition, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas interaktif, mulai dari Immersive VR Pods Experience di mana pengunjung dapat menjelajahi visualisasi Gua Postojna dan Blue Apple, Sniffing Experience untuk mengeksplorasi aroma Postojna, Unlimited Photo Booth, serta kesempatan memperoleh exclusive merchandise.

"Sejak awal, kami membayangkan Postojna bukan hanya sebagai sebuah fragrance, tetapi sebagai sebuah dunia yang menyimpan cerita dan emosi di balik setiap lapisan aromanya. The Postojna Project menjadi cara menerjemahkan cerita tersebut menjadi pengalaman yang dapat dirasakan secara langsung" ungkap Verzalia Rosalind, Brand Manager SAFF & Co.

Puncak keseruan The Postojna Project hadir lewat penampilan spesial dari RAN yang beranggotakan Rayi, Asta, Nino,

Sebagai muse koleksi Postojna, kehadiran RAN melengkapi interpretasi SAFF & Co. terhadap momen blue hour melalui musik, sekaligus memperkuat gagasan bahwa musik dan fragrance mampu membangkitkan emosi, membentuk memori, dan menciptakan pengalaman yang berkesan.