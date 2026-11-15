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Libatkan Santri, Baznas Dorong Pengelolaan Sampah di Pesantren Jombang

Libatkan Santri, Baznas Dorong Pengelolaan Sampah di Pesantren Jombang
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Baznas ajak santri Bahrul Ulum memilah dan mengolah sampah sejak lingkungan pesantren. Foto: Baznas

jpnn.com, JOMBANG - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengajak Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, mengembangkan pengelolaan sampah melalui program pemilahan dan pengolahan sampah.

Upaya ini diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan pesantren sekaligus menghasilkan nilai ekonomi.

Deputi Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas Dr. H.M. Imdadun Rahmat, mengatakan, lingkungan pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi tempat membangun kebiasaan pengelolaan sampah.

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Jumlah santri dan aktivitas sehari-hari dapat mendukung pelaksanaan program bank sampah, mulai dari pemilahan hingga pengolahan sampah.

"Sampah jangan hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang. Kalau dikelola dengan baik, sampah juga bisa menghasilkan nilai ekonomi," ujar Imdadun, dalam keterangannya, Minggu (15/11).

Dia menjelaskan, pengelolaan sampah perlu dimulai dengan memisahkan sampah organik dan anorganik agar lebih mudah diolah.

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Selain itu, para santri perlu dilibatkan secara aktif sehingga kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan pesantren.

Menurut Imdadun, pembiasaan memilah sampah sejak di lingkungan pesantren juga dapat membentuk perilaku peduli lingkungan bagi para santri. Kebiasaan tersebut diharapkan terus diterapkan ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

Baznas ajak santri Bahrul Ulum Jombang, memilah dan mengolah sampah sejak lingkungan pesantren.

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