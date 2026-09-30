Libatkan Vokalis Turnstile, Rex Orange County Umumkan Jadwal Rilis Album Baru

jpnn.com, INGGRIS - Musisi asal Inggris, Rex Orange County mengumumkan album terbarunya yang berjudul ‘Dream Fatigue’ akan dirilis pada 6 November 2026.

Pengumuman itu hadir setelah pekan lalu dirinya mengajak fan memecahkan teka-teki tentang judul album barunya lewat kegiatan treasure hunt di 12 kota di seluruh dunia termasuk di Jakarta.

Bersamaan dengan pengumuman album baru, Rex Orange County merilis single terbaru berjudul Grandma Song.

Lagu tersebut sekaligus menjadi cuplikan dari arah musik album Dream Fatigue miliknya.

Album Dream Fatigue turut diproduseri secara eksekutif oleh musisi ternama Mustafa dan Dylan Wiggins.

Tidak hanya itu, album baru Rex Orange County diwarnai kontribusi dari banyak nama besar di musik termasuk Brendan Yates dari band Turnstile, Dev Hynes, Mustafa, dexter in the newsagent, dan Taylor Skye dari Jockstrap.

Album Dream Fatigue menjadi momen Rex mengubah cara bermusiknya yang selama ini terbilang tertutup.

Lewat kolaborasi-kolaborasi di album itu, hal-hal yang membuat pendengar mencintai musik Rex akan semakin ter-highlight.