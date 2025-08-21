Libatkan Warga Binaan, Nippon Paint Gelar Pelatihan Pengecatan di Lapas Kelas IIA Tangerang

jpnn.com, TANGERANG - Nippon Paint menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pelatihan pengecatan dan revitalisasi fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Nippon Paint dalam mendukung rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya warga binaan.

Bekerja sama dengan pihak Lapas, kegiatan pelatihan yang berlangsung pada Senin, 14 Juli 2025, diikuti oleh 100 orang warga binaan.

Melalui program ini, mereka dibekali keterampilan vokasional di bidang pengecatan yang bermanfaat setelah menjalani masa hukuman.

“Melalui program ini, kami ingin membawa semangat perubahan positif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung rehabilitasi warga binaan melalui paparan dan praktek langsung teknik pengecatan yang mencakup tahapan pengecatan, pemilihan warna dan produk, hingga penggunaan alat dan bahan secara aman dan profesional," ujar The Shien Yung, Kepala Depot Nippon Paint Tangerang.

Selain pelatihan, Nippon Paint juga mendukung revitalisasi sejumlah fasilitas Lapas, seperti gerbang utama, lapangan olahraga, gereja, vihara, pesantren, ruang karantina kesehatan, ruang pelayanan publik, ruang kunjungan warga binaan, selasar, dan area lainnya.

Baca Juga: Jamkrindo Tebar Semangat Hari Kemerdekaan di Kabupaten Maros

“Proyek ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni, baik bagi warga binaan maupun para petugas,” tambah Shien Yung.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, Yogi Suhara menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini.