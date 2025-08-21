Libatkan Warga Binaan, Nippon Paint Gelar Pelatihan Pengecatan di Lapas Kelas IIA Tangerang
jpnn.com, TANGERANG - Nippon Paint menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pelatihan pengecatan dan revitalisasi fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang.
Program ini merupakan bagian dari komitmen Nippon Paint dalam mendukung rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya warga binaan.
Bekerja sama dengan pihak Lapas, kegiatan pelatihan yang berlangsung pada Senin, 14 Juli 2025, diikuti oleh 100 orang warga binaan.
Melalui program ini, mereka dibekali keterampilan vokasional di bidang pengecatan yang bermanfaat setelah menjalani masa hukuman.
“Melalui program ini, kami ingin membawa semangat perubahan positif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung rehabilitasi warga binaan melalui paparan dan praktek langsung teknik pengecatan yang mencakup tahapan pengecatan, pemilihan warna dan produk, hingga penggunaan alat dan bahan secara aman dan profesional," ujar The Shien Yung, Kepala Depot Nippon Paint Tangerang.
Selain pelatihan, Nippon Paint juga mendukung revitalisasi sejumlah fasilitas Lapas, seperti gerbang utama, lapangan olahraga, gereja, vihara, pesantren, ruang karantina kesehatan, ruang pelayanan publik, ruang kunjungan warga binaan, selasar, dan area lainnya.
“Proyek ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni, baik bagi warga binaan maupun para petugas,” tambah Shien Yung.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, Yogi Suhara menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini.
Melalui inisiasi ini, Nippon Paint tidak hanya membantu memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga turut menciptakan lingkungan yang humanis dan layak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- HUT ke-80 RI, Nippon Paint Hadirkan Program CSR Merah Putih Untuk Nelayan & Masyarakat Pesisir
- Nippon Paint Bawa Warna dan Semangat Baru ke Dusun Butuh Magelang
- Dari dalam Lapas Napi Kendalikan Prostitusi Anak
- Indonesia Kembali Raih Gelar Designer of the Year di AYDA Awards Internasional
- Nippon Paint Meluncurkan House of Best-in-Class Pertamanya di Indonesia
- CGV Grand Indonesia Gandeng Nippon Paint Hadirkan Modern Cultureplex Cinema