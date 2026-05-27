Libur Iduladha, Pantai Karnaval hingga Lagoon Jadi Magnet Utama Puluhan Ribu Pengunjung Ancol

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan pesisir pantai utara Jakarta dipadati oleh puluhan ribu masyarakat yang merayakan hari raya kurban dengan menikmati masa liburan di area rekreasi Ancol.

“Kami mencatat kunjungan wisatawan mencapai 32.690 orang hingga pukul 18.00 WIB,” kata Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Daniel Windriatmoko di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan area yang paling banyak dikunjungi wisatawan, yaitu pesisir pantai di dalam kawasan Ancol, mulai dari Pantai Karnaval, Pantai Lagoon, Pantai Festival dan lainnya.

Selain itu, ada pula Dunia Fantasi (Dufan), Sea World, Samudera Ancol, serta Jakarta Bird Land (JBL) yang ramai didatangi pengunjung.

Dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mengangkat tema “Semangat Berkurban Dalam Arah Transformasi Ancol”.

Daniel mengatakan tema tersebut diangkat sebagai sarana memperkuat ukhuwah dan menjadi wujud nyata komitmen untuk terus bertumbuh bersama

melalui kolaborasi, saling peduli, dan semangat transformasi yang berkelanjutan.

Idul Adha, kata dia, merupakan momentum suci yang mengajarkan tentang pengorbanan, keikhlasan, dan pentingnya berbagi kepada sesama.

Sebelumnya, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menggelar Sholat Idul Adha Bersama di Kawasan Pantai Lagoon Ancol pada Rabu pagi.