Libur Idulfitri, Kota Bandung Siaga Kedatangan Ratusan Ribu Wisatawan
jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengantisipasi lonjakan wisatawan saat libur Idulfitri 1446 Hijriah.
Sebanyak 700 ribu wisatawan diprediksi bakal berlibur dan menghabiskan waktu di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dalam rapat koordinator (rakor) lintas sektoral disinggung mengenai Kota Bandung yang kerap jadi destinasi wisata favorit saat libur Lebaran datang.
Maka dari itu, dia diamanatkan oleh pemerintah pusat untuk bisa membuat libur Idulfitri di Bandung yang aman dan nyaman untuk wisatawan.
"Arahan dari Pak Kapolri tadi sudah sangat jelas bahwa Kota Bandung disebut sebagai salah satu tujuan wisata dengan tingkat kunjungan yang sangat tinggi saat Lebaran," kata Farhan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Senin (2/3/2026).
Menurut Farhan, pihaknya mulai memetakan titik-titik destinasi favorit wisatawan, seperti Kota Bandung, Ciwidey di Kabupaten Bandung, dan Lembang di Kabupaten Bandung Barat.
Meski wisatawan cenderung banyak yang pergi ke Ciwidey dan Lembang, Kota Bandung tetap jadi daerah yang dilintasi.
"Beberapa titik tujuan di antaranya pusat Kota Bandung, Ciwidey, dan Lembang. Untuk menuju Ciwidey maupun Lembang, wisatawan tetap harus melewati pusat Kota Bandung. Jadi sebagai kota tujuan wisata sekaligus kota transit saat libur Lebaran, kami akan siap siaga," jelas Farhan.
