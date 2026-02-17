Libur Imlek 2026, 30 Ribu Wisatawan Diprediksi Kunjungi  Ancol

jpnn.com - JAKARTA - Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol memprediksi lebih dari 30 ribu wisatawan mengunjungi destinasi wisata keluarga yang ada di wilayah Jakarta Utara itu pada momen libur Tahun Baru Imlek 2026 pada Selasa (17/2).

“Hari Raya Imlek hari ini diperkirakan lebih dari 30 ribu (orang) akan menikmati berbagai acara di Ancol Taman Impian,” kata Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Daniel Windriatmoko di Jakarta.

Dalam menyambut momen Hari Raya Imlek 2026, Ancol Taman Impian mengusung tema "Ancol Lunar Festival" yang berlangsung pada 14-17 Februari 2026.

Beragam acara sudah dipersiapkan, mulai dari "Performance Liong & Barongsai" di Pantai Lagoo 15-17 Februari setiap pukul 15.00 WIB. Kemudian, penampilan seni barongsai dan parade Imlek setiap pukul 15.30 WIB di Dunia Fantasi atau Dufan.

Selain itu, barongsai di bawah air atau di dalam kolam raksasa di Sea World Ancol yang ditampilkan dua kali dalam sehari, yakni pukul 10.30 WIB dan 13.30 WIB.s

Di Samudera Ancol ada "Parade Imlek" hewan pada pukul 16.30 WIB, barongsai terbang di Atlantis dan edukasi burung tematik "Imlek" di Jakarta Bird Land pukul 10.00 WIB.

Selain itu, Ancol memberlakukan program satu tiket berlaku untuk seluruh unit rekreasi dengan harga Rp 150.000 bagi semua akses seperti pintu gerbang utama, pantai, Dufan, Sea World Ancol, Samudra, Atlantis dan Jakarta Bird Land.

“Single ticket" ini berlaku dari pukul 05.00 hingga 17.00 WIB,” ungkapnya.