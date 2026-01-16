menu
Libur Isra Miraj, 12 Ribu Wisatawan Padati Ragunan, Pengelola Siapkan Atraksi Edukatif

Libur Isra Miraj, 12 Ribu Wisatawan Padati Ragunan, Pengelola Siapkan Atraksi Edukatif

Libur Isra Miraj, 12 Ribu Wisatawan Padati Ragunan, Pengelola Siapkan Atraksi Edukatif
Satwa pelikan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Kamis (25/12/2025). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) di Jakarta Selatan mencatat sebanyak 12.194 wisatawan berkunjung selama libur hari raya Isra Miraj, Jumat (16/1/2026).

Meski angka ini sedikit menurun dibandingkan periode yang sama pada 2024 (13.512 pengunjung), animo masyarakat tetap tinggi.

Kepala Humas TMR, Wahyudi Bambang, merinci bahwa ribuan pengunjung tersebut datang menggunakan 1.393 unit kendaraan roda dua, 1.087 mobil, 11 bus, serta 141 sepeda. Pihak pengelola memastikan ketersediaan lahan parkir masih mencukupi dan telah menyiapkan skenario alternatif jika terjadi lonjakan.

"Kami telah menyiapkan sejumlah atraksi edukatif seperti pemberian makan satwa (feeding time) dan sesi berinteraksi dengan petugas (keeper talk) untuk menghibur keluarga," ujar Bambang di Jakarta, Jumat.

Selain atraksi tersebut, Pusat Primata Schmutzer (PPS) dan Taman Satwa Anak (TSA) tetap menjadi destinasi favorit pengunjung. Mengingat cuaca yang tidak menentu, pengelola mengimbau wisatawan untuk selalu menyiapkan payung atau jas hujan.

Bambang juga memberikan peringatan keras kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan lansia di tengah keramaian guna menghindari kejadian terpisah atau kecelakaan.

"Kami ingatkan jangan sekali-kali melewati batas kandang karena sangat berbahaya," tegasnya.

Pihak pengelola memprediksi puncak kunjungan akan terjadi pada akhir pekan ini dengan estimasi mencapai 40.000 wisatawan. 

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

