Libur Kenaikan Yesus Kristus, Arus Kendaraan di Tol Trans Sumatera Meningkat

jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) terus melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakan kendaraan di Jalan Tol Trans Sumater (JTTS), selama libur panjang akhir pekan peringatan Kenaikan Yesus Kristus.

Pada Rabu (13/5/2026), volume kendaraan di sejumlah rias Tol utama tercatat mengalami lonjakan dibandingkan kondisi normal harian.

Peningkatan trafik terlihat pada beberapa koridor strategis yang menghubungkan antarwilayah, akses menuju pusat perkotaan hingga ruas tol yang menjadi favorit masyarakat untuk bepergian selama libur panjang.

Hutama Karya menyebut tingginya mobilitas kendaraan dipengaruhi oleh meningkatnga aktivitas perjalanan masyarakat, baik untuk keperluan wisata, mudik singkat, maupun kunjungan keluarga di berbagai daerah di Sumatera.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT. Hutama Karya (Persero) Hamdani mengungkapkan bahwa secara kumulatif, total trafik harian di tol mencapai 118.599 kendaraan, atau meningkat 24,19 persen dibandingkan trafik normal.

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ungkap Hamdani, Jumat (15/5).

Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi Periode 13 Mei 2026:

- Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 14.242 kendaraan atau meningkat 9,31 persen dibandingkan trafik normal.