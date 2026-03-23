Libur Lebaran 2026, Pangalengan Diserbu Wisatawan

jpnn.com, PANGALENGAN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung memprediksi puncak pergerakan wisatawan menuju kawasan Pangalengan, terjadi hari ini, Senin (23/3) atau H+2 Lebaran.

Hal tersebut berdasarkan meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Lebaran 2026.

Koordinator Humas Pos Pengamanan Lebaran Dishub Kabupaten Bandung, Eric Alam Prabowo mengatakan, hingga pukul 10.00 WIB, jumlah kendaraan yang menuju arah Pangalengan telah mencapai 15.464 unit dan meningkat dibandingkan hari sebelumnya.

"Yang dominan adalah arus wisata yang terlihat peningkatan ke daerah wisata seperti ke Pangalengan. Kami prediksi hari ini menjadi puncak wisata karena besok adalah hari terakhir cuti bersama," kata Eric saat dihubungi, Senin (23/3/2026).

Eric menjelaskan, jika dibandingkan hari sebelumnya, total kendaraan yang masuk ke kawasan tersebut dalam 24 jam mencapai sekitar 38 ribu unit.

Selain ke arah Pangalengan, peningkatan arus wisata juga terjadi menuju kawasan Ciwidey.

Untuk Ciwidey, jumlah kendaraan tercatat meningkat sekitar 12 persen dibandingkan hari sebelumnya, meski tidak setinggi lonjakan di Pangalengan.

"Untuk Ciwidey, kemarin total 49 ribu kendaraan dalam 24 jam, sedangkan hari ini sampai pukul 10.00 sudah 19 ribu kendaraan," jelasnya.