Libur Lebaran, BSN Optimalkan Pelayanan di Seluruh Cabang

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) berkomitmen tetap memberikan layanan kepada masyarakat pada saat libur lebaran.

Untuk mengantisipasi kebutuhan layanan perbankan bagi para pemudik, BSN membuka layanan di seluruh cabangnya di Indonesia.

Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan bersama jajarannya akan tetap memberikan layanan optimal kepada masyarakat yang mudik selama libur lebaran.

"Walaupun operasional dilakukan secara terbatas, namun seluruh kantor cabang BSN akan dapat melayani masyarakat. Ini kami lakukan untuk memastikan pelayanan kepada nasabah tetap dapat terlayani walaupun musim liburan panjang," ujar Alex.

Terlebih, libur lebaran dan nyepi tahun ini berada pada tanggal yang riskan lantaran masyarakat harus membayar kewajibannya terkait dengan pembiayaan rumah mereka melalui BSN.

"Untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut, BSN membuka kantor layanan dalam libur panjang lebaran tahun ini. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tetap tenang liburan di kampung halaman dan tenang pula karena kewajibannya untuk membayar angsuran rumah sudah ditunaikan," jelas Alex.

Masyarakat bisa mengakses website BSN untuk mengetahui lebih detail daftar 37 kantor cabang BSN yang tetap buka selama libur lebaran.

Hanya kantor cabang Mataram yang libur pada 18-19 Maret 2026 karena perayaan Nyepi.