Libur Natal dan Tahun Baru, Ragunan Siapkan Berbagai Atraksi Satwa

jpnn.com, JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan bagi para pengunjung.

Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Endah Rumiyati mengatakan persiapan itu dilakukan untuk libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Kami telah melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal guna mengantisipasi lonjakan pengunjung selama libur Natal dan Tahun Baru,” ucap Endah dalam keterangannya, pada Kamis (25/12).

Tema Natal dan Tahun Baru Taman Margasatwa Ragunan tahun ini ialah “Selamatkan Satwa, Lestari Kehidupan Bumi”.

Tema tersebut disebut sejalan dengan komitmen konservasi satwa yang mengedepankan kelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam rangka pelayanan Nataru, TMR mengerahkan seluruh sumber daya manusia sebanyak 694 petugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung.

Baca Juga: Respons Pengelola Ragunan soal Dugaan Pakan Satwa Dibawa Pulang Petugas

Selain itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, TMR didukung oleh berbagai unsur pengamanan, antara lain Polri sebanyak 60 personel, TNI 40 personel, Satpol PP 15 personel, Dinas Perhubungan 15 personel, serta Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 6 personel.

Guna menambah daya tarik selama libur Natal dan Tahun Baru, TMR menyiapkan atraksi satwa berupa kegiatan Feeding Animal dengan nuansa khusus.