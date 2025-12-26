Libur Nataru, 2 Taman Kota di Bandung Kembali Dibuka
jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka kembali dua taman kota yang sebelumnya ditutup untuk revitalisasi.
Keduanya merupakan kawasan hutan kota Babakan Siliwangi atau Baksil dan Alun-alun.
Plt Kabid Pertamanan dan Dekorasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung Yuli Ekadianty mengatakan, pembukaan dilakukan sejak 24 Desemeber 2025.
Dia mengungkapkan, terdapat sejumlah perubahan di kawasan Babakan Siliwangi setelah dilakukan revitalisasi.
Di antaranya pembangunan pembatas skywalk dengan area hutan, gapura di jalur masuk, hingga perbaikan di sejumlah fasilitas penunjang.
"Kami ada perbaikan untuk fasilitas musala, toilet. Terus juga ada penataan untuk kolam air di sana. Ada perbaikan kirmir juga, penambahan lampu. Sama ada sedikit untuk bermain anak," kata Yuli di Bandung, Jumat (26/12).
Selain itu, DPKP juga melakukan penataan taman dengan penambahan berbagai jenis tanaman hias untuk mempercantik kawasan.
Menurutnya, selama ini Babakan Siliwangi didominasi oleh pepohonan besar, sehingga diperlukan elemen taman sebagai pelengkap.
Dua taman di Kota Bandung yakni kawasan hutan Babakan Siliwangi dan Alun-alun kembali dibuka untuk umum saat libur Nataru 2026.
