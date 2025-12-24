Libur Nataru 2025/2026, BSN Siap Melayani Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Bank Syariah Nasional (BSN) siap memberikan layanan kepada nasabah dan masyarakat pada musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Setidaknya 36 kantor cabang BSN disiapkan beroperasional terbatas pada 26 Desember 2025 untuk memberikan pelayanan kepada nasabah agar masa liburan tetap bisa dinikmati dengan tenang dan nyaman.

Direktur Network & Retail Funding BSN, Ari Kurniaman mengatakan BSN telah menyiapkan pasokan uang tunai ke kantor cabang untuk transaksi langsung maupun pada ATM selama masa libur natal dan tahun baru.

"BSN memastikan kesiapan pasokan uang tunai di seluruh kantor layanan BSN, terutama pasokan pada seluruh mesin ATM yang siap melayani nasabah untuk kebutuhan selama libur tersebut selama 24 jam," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12).

Ari memperkirakan puncak kebutuhan transaksi uang tunai pada periode libur Nataru kali ini akan terjadi pada tujuh hari sebelum akhir tahun.

Namun Ari menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menggunakan fasilitas mobile banking BSN yang dapat mempermudah nasabah dalam bertransaksi.

Apalagi banyak aktivitas akhir tahun masyarakat yang perlu dilakukan seperti pembayaran angsuran pembiayaan rumah, kebutuhan ibadah umroh ataupun ibadah haji, libur sekolah maupun kebutuhan lainnya yang perlu diatur secara cermat oleh nasabah agar liburan Nataru tidak terganggu.

Layanan ATM BSN dapat dimanfaatkan nasabah dan masyarakat di seluruh kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan dukungan 36 kantor cabang, 76 kantor cabang pembantu dan lebih dari 500 kantor layanan syariah bekerjasama dengan kantor layanan BTN di seluruh cabang.