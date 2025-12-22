Libur Nataru 2025/2026, BTN Siapkan Uang Tunai Rp19,67 Triliun

menu
Uang tunai yang disiapkan selama libur nataru (Ilustrasi). Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengalokasikan uang tunai sebesar Rp19,67 triliun untuk menjamin tercukupinya kebutuhan dana tunai bagi nasabah selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada periode 22 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

BTN juga memastikan jaringan kantor dan supper app bale by BTN tetap secara maksimal memenuhi kebutuhan nasabah di libur akhir tahun ini.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan perseroan atas kebutuhan uang tunai yang diproyeksikan akan meningkat di masyarakat saat musim liburan Nataru.

“Kami berupaya untuk memastikan kesiapan uang tunai, jaringan kantor, dan bale by BTN dapat memenuhi kebutuhan nasabah di tengah meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi selama libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Ramon di Jakarta, Senin (22/12).

Dengan alokasi tersebut, kata Ramon, rata-rata kas yang disiapkan BTN selama periode libur panjang akhir tahun ini mencapai 1,09 kali dari rata-rata kas yang dipelihara Kantor Cabang BTN pada kondisi normal.

Ramon menambahkan, dari total dana tunai tersebut, BTN menganggarkan sebanyak Rp6,82 triliun atau 35% dari total dana untuk pengisian mesin ATM BTN yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan sisanya yakni sebesar Rp12,85 triliun atau 65% dari total dana akan dianggarkan untuk kas pada seluruh outlet BTN di berbagai daerah.

Head of Central Operation Division BTN Fatoni Hudhori mengatakan, angka alokasi dana tunai sebesar Rp19,67 triliun untuk Nataru tahun ini lebih rendah dibandingkan alokasi pada 2024 karena sejumlah hal. Pertama, Bank Indonesia memiliki proyeksi yang lebih rendah untuk kebutuhan uang tunai di perbankan secara nasional.

Kedua, BTN melihat tren transaksi non tunai dan digital belakangan lebih tinggi dibandingkan transaksi tunai.

Selama periode libur Nataru, BTN juga memastikan jaringan operasional cabang, ATM dan CDM, serta EDC tetap beroperasi melayani nasabah.

