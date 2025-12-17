Libur Nataru 2025/2026, Joki di Puncak Bakal Jadi Relawan  

jpnn.com, BOGOR - Polda Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Langkah tersebut disusun melalui rapat koordinasi lintas sektoral.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pengamanan di Jabar menjadi perhatian serius mengingat wilayah ini melayani lebih dari 50 juta penduduk.

Belum lagi, masyarakat dari daerah lain yang melintas maupun berlibur ke Jawa Barat.

Dalam pengamanan nanti, polisi akan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, TNI, dan instansi lainnya.

"Untuk sama-sama melindungi, melayani masyarakat yang akan menunaikan ibadah, ini momen spiritual, dan masyarakat-masyarakat yang akan menikmati atau mengisi liburannya sebagai momen sosial," kata Rudi, dalam keterangannya, Rabu (17/12).

Rudi menjelaskan, pengamanan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pelayanan bagi masyarakat yang menjalankan ibadah Natal dan masyarakat yang akan berlibur.

Mengenai kesiapan, kata Rudi, seluruh konsep dan kebijakan telah dirumuskan. Kini jajaran kepolisian tinggal memasuki tahap pelaksanaan di lapangan.