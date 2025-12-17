Libur Nataru 2025/2026, Joki di Puncak Bakal Jadi Relawan
jpnn.com, BOGOR - Polda Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Langkah tersebut disusun melalui rapat koordinasi lintas sektoral.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pengamanan di Jabar menjadi perhatian serius mengingat wilayah ini melayani lebih dari 50 juta penduduk.
Belum lagi, masyarakat dari daerah lain yang melintas maupun berlibur ke Jawa Barat.
Dalam pengamanan nanti, polisi akan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, TNI, dan instansi lainnya.
"Untuk sama-sama melindungi, melayani masyarakat yang akan menunaikan ibadah, ini momen spiritual, dan masyarakat-masyarakat yang akan menikmati atau mengisi liburannya sebagai momen sosial," kata Rudi, dalam keterangannya, Rabu (17/12).
Rudi menjelaskan, pengamanan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pelayanan bagi masyarakat yang menjalankan ibadah Natal dan masyarakat yang akan berlibur.
Mengenai kesiapan, kata Rudi, seluruh konsep dan kebijakan telah dirumuskan. Kini jajaran kepolisian tinggal memasuki tahap pelaksanaan di lapangan.
Polda Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Angkutan Barang di Sumsel Dibatasi Selama Libur Nataru
- Hadapi Nataru 2025/2026, ASDP Perkuat Layanan di 15 Lintasan Pantauan Nasional
- YouTuber Resbob Terus Diburu Polisi, Terakhir Terlacak di Jawa Tengah
- Begini Perintah Prabowo di Bidang Ekonomi Menjelang Nataru
- Menyambut Libur Nataru, InJourney Airports Pastikan Kesiapan 37 Bandara
- Libur Nataru: Jumlah Penumpang Diprediksi Tembus Capai 5.050.194 Orang