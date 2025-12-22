Libur Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Beri Diskon Avtur
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, memberikan penyesuaian harga khusus avtur di sejumlah lokasi strategis di seluruh Indonesia.
Penyesuaian harga tersebut berupa diskon hingga 10% harga avtur yang akan berlaku di 37 lokasi bandara, mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
Langkah ini merupakan bentuk nyata Pertamina dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, serta memberikan stimulus ekonomi pada sektor transportasi udara nasional.
“Melalui kebijakan harga khusus avtur ini, Pertamina Patra Niaga berharap dapat membantu maskapai penerbangan dalam mengoptimalkan biaya operasionalnya, sehingga memberikan ruang bagi penyesuaian harga tiket pesawat agar lebih terjangkau oleh masyarakat,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.
Adapun kebijakan ini diterapkan di 37 bandara strategis yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra (seperti Kualanamu, Minangkabau, Sultan Iskandar Muda, Hang Nadim, dan H.A.S. Hanandjoeddin, Sultan SyarifKasim II, Sultan Mahmud Badaruddin).
Kemudian Jawa (seperti Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Achmad Yani, Kertajati, Juanda, dan Adisutjipto), Bali dan Nusa Tenggara (seperti Ngurah Rai dan Bandara Internasional Lombok), Kalimantan (seperti Supadio, Syamsuddin Noor, dan Sepinggan), Sulawesi (Hasanuddin dan Sam Ratulangi), hingga Maluku dan Papua (seperti Pattimura, Frans Kaisiepo, dan Sentani).
Kebijakan ini memastikan dukungan yang merata di berbagai wilayah dengan intensitas penerbangan tinggi selama periode libur panjang.
Selain memberikan harga khusus, Roberth juga memastikan ketahanan stok avtur nasional saat ini selama 30 hari dan dalam kondisi aman untuk menghadapi lonjakan permintaan selama masa libur Natal dan Tahun Baru.
Langkah ini merupakan bentuk nyata Pertamina dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, serta memberikan stimulus ekonomi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Operasi Lilin Musi 2025, Polda Sumsel Siapkan Layanan Darurat Selama Nataru
- PLTS KDKMP Meluncur, Kemenkop dan Pertamina NRE Siap Terangi Pulau Sembur
- Harga BBM Pertamina, Shell, BP & Vivo Stabil Menjelang Nataru
- Kemenhub Batasi Kendaraan Pengangkut Barang di Jalan Tol
- Pertamina Patra Niaga Kirim Kontainer Tabung LPG & Drum BBM ke Aceh
- Hingga H-5 Nataru, 183.581 Orang dan 47.328 Kendaraan Tinggalkan Jawa Menuju Sumatra