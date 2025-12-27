Libur Nataru, Pertamina Patra Niaga Hadirkan Serambi MyPertamina di Bandara DEO Sorong

jpnn.com, SORONG - Pertamina Patra Niaga melalui Regional Papua Maluku menghadirkan program Serambi MyPertamina, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan publik selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Program ini berlangsung di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sejak 22 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan penyediaan Serambi MyPertamina di Bandara DEO Sorong merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas layanan publik selama periode Natal dan Tahun Baru.

“Momentum Natal dan Tahun Baru identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Melalui Serambi MyPertamina, Pertamina Patra Niaga memastikan kehadiran layanan pendukung yang nyaman dan informatif di titik-titik perjalanan utama, khususnya di wilayah timur Indonesia,” ujar Roberth.

Dia menambahkan inisiatif ini merupakan bentuk konsistensi Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan masyarakat merasakan kehadiran Pertamina tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mitra perjalanan yang memberikan kenyamanan,” tambahnya.

Selain di Sorong, Serambi MyPertamina juga dihadirkan di sejumlah bandara strategis lainnya di Indonesia selama periode Nataru, antara lain Bandara Kualanamu Medan, Bandara Minangkabau Padang, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Bandara Juanda Terminal 1B Surabaya, Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Bandara Sam Ratulangi Manado, serta Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Kehadiran Serambi MyPertamina di berbagai bandara tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan tambahan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan udara selama libur akhir tahun.