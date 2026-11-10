Libur Nataru 2026/2027: PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) memberikan diskon transportasi kapal laut periode angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Melalui program stimulus Nataru 2026/2027, Pemerintah memberikan diskon sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal PELNI kelas ekonomi.

Namun, potongan harga tersebut tidak termasuk biaya asuransi dan pas pelabuhan.

Direktur Utama PELNI Budi Setyawan Wijaya mengatakan dukungan PELNI terhadap program stimulus pemerintah merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan transportasi laut yang terjangkau bagi masyarakat.

“Melalui stimulus diskon ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan bersama kapal PELNI dengan biaya yang lebih terjangkau selama periode Nataru. Kami juga berharap program ini dapat mendorong mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antardaerah, serta menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Budi.

Diskon sebesar 30% berlaku untuk keberangkatan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Program ditargetkan bisa dimanfaatkan oleh 414.630 penumpang dengan alokasi anggaran sebesar Rp38,26 miliar.

Dalam pelaksanaannya, PELNI menyiapkan 26 kapal penumpang yang melayani seluruh ruas trayek Public Service Obligation (PSO).