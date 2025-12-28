Libur Nataru, 46 Ribu Penumpang Kereta Api Tinggalkan Jakarta Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 46.207 penumpang kereta api meninggalkan wilayah Jakarta pada Minggu (28/12) hingga pukul 15.30 WIB.

Puluhan ribu pemudik tersebut berangkat menuju berbagai kota di Pulau Jawa melalui stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta.

Manager Humas Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, merinci bahwa konsentrasi keberangkatan terbesar berada di Stasiun Pasar Senen dengan 15.390 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 11.782 penumpang, dan Stasiun Bekasi sebanyak 6.212 orang.

Baca Juga: Atraksi Budaya dan UMKM Warnai Liburan Nataru di Toba Caldera Resort

"Stasiun tujuan favorit penumpang adalah Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto," ujar Franoto dalam keterangannya di Jakarta.

Selain keberangkatan, arus kedatangan ke ibu kota juga terpantau tinggi. Pada hari yang sama, sebanyak 47.114 penumpang dijadwalkan tiba di stasiun-stasiun wilayah Daop 1 Jakarta.

KAI memprediksi tren keberangkatan masih akan berlanjut pada Senin (29/12), dengan 36.335 tiket yang sudah dipesan.

Secara keseluruhan, total tiket yang terjual untuk periode Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 telah menembus angka 706.783 tiket.

Guna melayani lonjakan penumpang ini, KAI Daop 1 Jakarta menyiagakan 1.732 perjalanan kereta api selama masa Nataru, dengan rata-rata 85 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) setiap harinya.