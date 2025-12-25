Libur Nataru, Contraflow Diberlakukan di Km 47-Km 65 Tol Japek Arah Cikampek

jpnn.com - KARAWANG - PT Jasamarga Transjawa Tol menerapkan rekayasa rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) atas diskresi pihak kepolisian.

Hal itu menyusul padatnya kendaraan yang melintasi ruas tol itu pada momen libur panjang Natal 2025 dan Tahun Taru 2026, Kamis (25/12).

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (25/12), mengatakan rekayasa lalu lintas contraflow satu lajur diterapkan sepanjang sekitar 18 kilometer, mulai dari KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek ruas Tol Jakarta-Cikampek pada Kamis pagi pukul 08.54 WIB.

Contraflow diterapkan untuk mengurai kepadatan di ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek. Jika sudah terurai, rekayasa lalu lintas contraflow dihentikan, sesuai dengan diskresi pihak kepolisian.

PT JTT mengimbau pengguna tol Trans Jawa untuk selalu mengutamakan keselamatan.

Ria menyampaikan saat ini volume lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek terpantau mengalami peningkatan.

Karena itu, JTT mengimbau para pengguna tol untuk mempersiapkan diri secara optimal sebelum melakukan perjalanan.

Pastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima, memeriksa kecukupan daya dan bahan bakar, serta memastikan saldo uang elektronik cukup untuk perjalanan.