Libur Nataru, KAI Klaim Jalur Kereta di Daop 4 Semarang Aman

jpnn.com, SEMARANG - Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang menyiapkan langkah pengamanan menyeluruh agar perjalanan kereta api tetap aman, nyaman, dan tepat waktu.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo menjelaskan seluruh persiapan difokuskan pada pencegahan dan pemantauan dini terhadap potensi gangguan perjalanan.

“KAI Daop 4 Semarang memastikan seluruh prasarana dan petugas siap menghadapi lonjakan penumpang menjelang libur panjang. Tujuan kami sederhana, yaitu menjaga keselamatan pelanggan dan memastikan setiap perjalanan berjalan lancar,” ujar Franoto, Jumat (14/11).

Sebanyak 34 petugas tambahan disiagakan di seluruh wilayah Daop 4 Semarang.

Langkah utama yang dilakukan meliputi pemeriksaan kondisi jalur rel, jembatan, dan perlintasan secara rutin.

Inspeksi ekstra juga dilakukan saat hujan deras atau suhu tinggi. Petugas lapangan mengecek langsung perlintasan padat kendaraan serta area yang berpotensi terganggu akibat cuaca ekstrem.

Baca Juga: Prabowo Minta PT KAI Perbaiki Layanan dan Infrastruktur Kereta

“Kami menempatkan 11 petugas pemeriksa jalur tambahan, enam petugas penjaga perlintasan, dan 17 petugas pengawas daerah rawan,” ujarnya.

Penempatan itu difokuskan pada titik padat lalu lintas serta area rawan banjir dan longsor.