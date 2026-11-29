jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan tambahan 18 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area secara fungsional di sejumlah ruas tol Sumatra dan Jawa untuk mendukung periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Fasilitas rest area tersebut diharapkan memberikan alternatif tempat beristirahat bagi pengguna jalan,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/11).

Adapun tambahan 18 rest area tersebut antara lain pada ruas Tol Betung–Tempino–Jambi, Palembang–Betung, Sigli–Banda Aceh, Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat, Cileunyi–Sumedang–Dawuan, Semarang–Solo, serta Pasuruan–Probolinggo.

Selain rest area, Ni Komang Rasminiati juga menjelaskan pada ruas Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 1, segmen Junction Sleman–Simpang Susun Banyurejo, progres konstruksi telah mencapai 98,60 persen.

Sementara itu, untuk ruas Jakarta–Cikampek II Selatan Seksi 6 Kutanegara–Sadang telah mencapai 95,89 persen.

Untuk Jakarta–Cikampek II Selatan, skema yang direncanakan berupa satu jalur satu lajur bagi kendaraan Golongan I nonbus.

“Rencananya kedua ruas tersebut disiapkan dengan skema pengoperasian terbatas sesuai kesiapan teknis dan keselamatan,” ujar Ni Komang Rasminiati.

Kementerian PU melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyiapkan 11 ruas jalan tol fungsional sepanjang 244,95 kilometer untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.