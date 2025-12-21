Libur Nataru, Ruas Junction di Tol JTTS Dibuka Secara Fungsional

jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya mengoperasikan secara fungsional ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) serta satu junction yaitu Tol Palembang–Betung Seksi 2 (Musi Landas–Pulau Rimau) untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah mengungkapkan pengoperasian fungsional ini bertujuan mempermudah pergerakan pengguna jalan selama Nataru.

"Pengoperasian ini juga untuk mengurai potensi kepadatan lalu lintas, serta memberikan alternatif perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien pada titik-titik strategis yang diperkirakan mengalami peningkatan volume kendaraan," ungkap Mardiansyah, Minggu (21/12).

"Selama pengoperasian belum dikenakan tarif alias gratis," sambung Mardiansyah.

Secara rinci, pada Junction Palembang, Hutama Karya mengoperasikan Ramp 5 (dari arah Keramasan menuju Pemulutan/ KTM Rambutan/Indralaya/Prabumulih, Ramp 6 (dari arah Keramasan menuju Palembang) dan Ramp 8 (dari arah Palembang menuju Kayu Agung) sejak 16 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 yang masih belum dikenakan tarif junction dan beroperasi selama 24 jam.

Sementara itu, Ramp 2 (dari arah Kayu Agung menuju Pemulutan/KTM Rambutan/Indralaya/Prabumulih) dan Ramp 3 (dari arah Pemulutan/KTM Rambutan/Indralaya/Prabumulih menuju Kayu Agung) sebelumnya telah beroperasi dan telah dikenakan tarif junction sejak April 2025.

Pengoperasian ramp fungsional ini dilakukan untuk mengoptimalkan distribusi arus lalu lintas di kawasan Palembang, khususnya pergerakan kendaraan dari dan menuju Tol Palembang–Indralaya, Tol Indralaya – Prabumulih dan Tol Palembang–Betung, serta jaringan jalan nasional, sehingga kepadatan di simpang-simpang utama dapat terurai selama periode Nataru.

Sementara itu, Tol Palembang–Betung Seksi 2 (Musi Landas–Pulau Rimau) dioperasikan secara fungsional mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 pada pukul 07.00–16.00 WIB.