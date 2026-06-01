Libur Panjang Akhir Mei, Trafik Kendaraan di JTTS Naik 27%
jpnn.com, PALEMBANG - Volume kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) naik 27 persen selama periode Libur Panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila.
Hutama Karya mencatat trafik harian, total kendaraan yang melintas pada ruas tol beroperasi tercatat mencapai 139.061 kendaraan atau meningkat 27,30 persen dibandingkan trafik normal.
Hutama Karya secara berkelanjutan melakukan monitoring layanan operasional untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, kesiapan petugas di lapangan, serta memastikan seluruh fasilitas pendukung berfungsi optimal selama periode libur panjang.
Berikut Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi Periode 30 Mei 2026:
• Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) mencatat sebanyak 14.856 kendaraan atau meningkat 12,84 persen dibandingkan trafik normal.
• Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) mencatat sebanyak 15.874 kendaraan atau meningkat 14,53 persen dibandingkan trafik normal.
• Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino) mencatat sebanyak 7.666 kendaraan atau menurun 6,36 persen dibandingkan trafik normal.
• Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) mencatat sebanyak 2.390 kendaraan atau meningkat 32,70 persen dibandingkan trafik normal.
Volume kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) meningkat selama periode libur panjang Iduladha, Waisak dan Hari Lahir Pancasila.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemkot Jaksel Gelontorkan RP 380 Juta untuk Perbaikan Jalan Lenteng Agung
- Libur Iduladha, Hutama Karya Siagakan Layanan Maksimal di Ruas JJTS
- KSP Pantau Progres Tol Trans Sumatera di Sumsel, Proyek Strategis Hutama Karya Dikebut
- Hutama Karya Perkuat UMKM Kriya Ogan Ilir, Ajarkan Digital Marketing hingga Teknik Modern
- Libur Panjang, Sudah 142.147 Tiket Kereta Api Terjual
- Tol Tanjung Carat Mulai Disiapkan, Hutama Karya Gandeng BKPM Perkuat Akses Logistik Sumsel