Libur Panjang May Day 2026, Trafik JTTS Naik 7,25 Persen, Tembus 114.556 Kendaraan

jpnn.com, PALEMBANG - Antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan libur panjang libur panjang May Day atau Hari Buruh Internasional terpantau nyata di sepanjang Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Berdasarkan data PT Hutama Karya (Persero) hingga 2 Mei 2026 trafik kendaraan pada sejumlah ruas utama terpantau mengalami peningkatan dibandingkan trafik normal, khususnya pada koridor penghubung antarkota, akses menuju kawasan perkotaan, serta ruas-ruas yang menjadi jalur mobilitas masyarakat selama libur panjang.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani menyampaikan secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 114.556 kendaraan atau meningkat 7,25 persen dibandingkan trafik normal.

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," kata Hamdani, Minggu (3/5.

Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi Periode 2 Mei 2026:

- Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 12.427 kendaraan atau menurun 8,25 persen dibandingkan trafik normal.

- Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 13.963 kendaraan atau menurun 0,38 persen dibandingkan trafik normal

- Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino) tercatat sebanyak 7.954 kendaraan atau menurun 3,68 persen dibandingkan trafik normal.

- Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 2.004 kendaraan atau menurun 1,96 persen dibandingkan trafik normal.