Libur Panjang, Polres Probolinggo Pertebal Pengamanan Gunung Bromo

Wisatawan sedang menikmati suasana di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur dari atas jeep. Foto: ANTARA/Vicki Febrianto

jpnn.com, PROBOLINGGO - Polres Probolinggo meningkatkan sistem pengamanan di objek wisata internasional Gunung Bromo. Langkah itu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan jumlah kunjungan wisatawan selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih 2026.

"Kami menyiagakan puluhan personel di pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo," kata Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif dalam keterangannya di kabupaten setempat, Jumat.

Menurut dia,  pengamanan difokuskan di area loket Cemorolawang di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Petugas kepolisian melakukan pengaturan arus kendaraan, pemantauan situasi keamanan, serta membantu kelancaran aktivitas wisatawan yang hendak memasuki kawasan wisata Bromo.

"Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan memberikan rasa aman kepada para pengunjung selama menikmati masa libur panjang di Gunung Bromo," katanya.

Ia mengatakan pengamanan dilakukan untuk memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat serta wisatawan yang berlibur ke kawasan Bromo selama libur panjang pekan ini.

“Kami menyiagakan personel di sejumlah titik strategis, khususnya di pintu masuk kawasan wisata Bromo, guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas maupun kemacetan arus kendaraan,” ujarnya.

Selain melakukan pengamanan, personel Polres Probolinggo juga memberikan imbauan kepada para wisatawan agar selalu waspada dan mematuhi peraturan yang ada.

