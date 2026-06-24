Libur Sekolah, Ada WKND Market Vol.05 di PIK2, Pasar Kreatif hingga Musik Malam Tepi Pantai
jpnn.com - PANTAI INDAH KAPUK - Warga Jakarta dan Tangerang yang mencari tempat menghabiskan libur sekolah bisa melirik WKND Market Vol.05 di Land’s End PIK2.
Pasar kreatif ini digelar pada 26-28 Juni 2026, pukul 14.00 sampai 22.00 WIB, di kawasan Lighthouse Land’s End PIK2.
Konsepnya tidak sekadar belanja. Pengunjung bisa datang sore hari untuk melihat produk lokal, menikmati makanan, mengajak anak bermain, lalu menutup akhir pekan dengan musik di tepi pantai.
Lebih dari 20 tenant akan meramaikan WKND Market Vol.05.
Mereka membawa beragam produk, mulai dari fesyen, aksesori, produk gaya hidup, karya seni, kerajinan tangan, hingga barang hobi dan koleksi.
Kehadiran tenant lokal membuat acara ini menarik bagi pengunjung yang ingin mencari barang unik.
Tidak sedikit produk yang biasanya dibuat dalam jumlah terbatas atau memiliki karakter berbeda dari produk massal di pusat perbelanjaan.
Pengunjung juga tidak perlu buru-buru pulang setelah berkeliling tenant. Area kuliner akan menyajikan pilihan makanan gurih, camilan, dessert, dan minuman untuk menemani waktu santai di area pantai.
Pengunjung dari Jakarta dapat menggunakan TransJakarta rute T31 dari Blok M menuju PIK2.
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